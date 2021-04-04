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لقطة اليوم

مصيرك بإيدك

لقطة اليوم

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

لقطة اليوم

مصدر في وزارة الإعلام:

لقطة اليوم

صباح الخير..