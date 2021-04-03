لهذه الأسباب قامت وزارة التربية بإنهاء الدوام وتعليقه في المدارس

قالت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي إن إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي وتعليق دوام الصفوف من الخامس حتى الثامن الأساسي جاء نتيجة زيادة عدد إصابات فيروس كورونا في المدارس وخاصة بين المعلمين والمدرسين وتشكل عدد كبير من الغيابات وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى والثانية.

وأضافت الطواشي في تصريح لـ «سانا» إن الفترة حتى الـ 25 من نيسان الجاري موعد امتحانات التعليم الأساسي وصفي الأول والثاني الثانوي كافية لكسر حلقة العدوى في المدارس بعد اتخاذ إجراءات تعقيم فيها وتأمين بيئة صفية آمنة للطلاب مع التأكيد على إلزامهم خلال فترة الامتحانات بالكمامة والتعقيم.

وأشارت الطواشي إلى أن قرار استمرار التعليم الثانوي والشهادات العامة جاء لضرورة متابعة العملية التعليمية لهم وإنهاء المنهاج المقرر وتحضيرهم بشكل جيد للامتحانات النهائية.

وتجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع وامتحانات صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بين 25 و29 نيسان الجاري فيما تبقى امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.