سيناتور روسي: الولايات المتحدة ستتصدر العالم في التدهور الاجتماعي

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف أن تقنين بيع وتناول الماريجوانا في ولاية نيويورك الأمريكية يشكل خطوة نحو تقنين أنواع أخرى من المخدرات في أراضي الولايات المتحدة كلها ما ينبئ بمزيد من التدهور الاجتماعي فيها.

وعلق بوشكوف على قرار سلطات ولاية نيويورك حول الموضوع على صفحته في تليغرام بالقول «في حال تقنين أنواع أخرى من المخدرات فإن الراديكاليين الأمريكيين بكل أنواعهم وفي كل المجالات سيطلقون هذه السلسلة لتتحول الولايات المتحدة إلى متصدر عالمي في التدهور الاجتماعي».

وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كوومو وقع قانوناً يشرع تدخين أحد أخطر الأنواع المخدرة على الإطلاق «الماريجوانا» في الأماكن العامة وذلك لأغراض ترفيهية لتنضم الولاية إلى 14 ولاية أمريكية أخرى تتيح للبالغين تدخين الحشيشة.

ويجري في الولايات المتحدة بشكل نشيط تقنين بيع وتناول الماريجوانا بعد أن كان محظوراً منذ 10 سنوات في جميع أنحاء البلاد ليصبح تناوله وبيعه مسموحاً به حالياً لأغراض طبية في 38 ولاية.