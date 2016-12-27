ص 1:01 2016/12/27

كشفت تقارير صحفية إنكليزية عن سعي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن إدارة الباريسي تجهز عرضاً مالياً بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات نجم الريدز، وحاول نادي العاصمة الفرنسية التعاقد مع كوتينيو الصيف الماضي مقابل 22 مليون يورو، ولكن إدارة ليفربول رفضت، ليعود أبناء العاصمة من جديد بعرض مغرٍ ومضاعف لقيمة العرض السابق، من أجل حسم الصفقة.

ويعاني كوتينيو حالياً من إصابة في الكاحل، تعرض لها في تشرين الثاني الماضي خلال مواجهة سندرلاند، ويغيب عن صفوف الفريق منذ ذلك الحين، وقد لا يلحق بنسبة كبيرة مواجهة مانشستر سيتي بنهاية كانون الأول الجاري، وانضم كوتينيو لصفوف ليفربول منذ 4 أعوام، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، مقابل 8.5 ملايين جنيه إسترليني فقط.