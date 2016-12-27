ص 1:01 2016/12/27

يسعى مسؤولو نادي جوفنتوس لتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بضم النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي.

ووفقا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فقد دفع المستوى المميز الذي يقدمه صاحب الـ26 عاماً مع الفريق البرتغالي، مسؤولي السيدة العجوز للتفكير في ضمه، وينتهي تعاقد براهيمي مع بورتو بحلول صيف 2019، إلا أن عدم اعتماد مدربه الحالي نونو سانتو على خدماته، قد يسهل من مهمة رحيله إلى البيانكونيري.