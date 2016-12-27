توج نادي تيغريس بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه كلوب أميركا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.
ونجح كلّ من الفرنسي أندريه بيير جينياك والبرازيلي جونينيو والأرجنتيني بيزارو في التسجيل من نقطة الجزاء ليمنحوا تيغريس لقب البطولة، بينما أخفق البرازيلي ويليام دا سيلفا والأرجنتيني سيلفيو روميرو والمكسيكي خافيير غوميز في تنفيذ الركلات الثلاث الأولى لأميركا.
وتوج تيغريس باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة تحت قيادة المدرب البرازيلي ريكاردو فيريتي، الذي قاده للفوز بالبطولة عامي 2011 و2015.
تيغريس يتوج بلقب الدوري المكسيكي
توج نادي تيغريس بلقب الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه كلوب أميركا بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.
Categories: رياضة