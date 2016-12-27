د. رغداء مارديني:قد يتساءل متابعو مجريات الحرب التي لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً، ما معنى أن تحرّر حلب من مرتزقة التكفير، وأن تخرج من عباءة المشروع «الواعد بالتقسيم» الذي أنجز الغرب مفرداته، وأراده «الضربة القاصمة» للظهر العربي السوري في حال لو تمت معطياته ونتائجه، كما خطّط لها هذا الغرب... تابع القراءة →