ص 1:01 2016/12/27

توقع صانع ألعاب فريق نادي الاتحاد لكرة السلة علي ديار بكرلي أن يقوم اتحاد كرة السلة بتغيير نظام الدوري الموسم القادم مع انتصار حلب لأنه يحق لحلب ولجمهورها الكثير عندما يلعب على أرضه وبين جمهوره، وهذا ما تأمله من اتحاد كرة السلة أن يتخذه لاحقاً. وأضاف ديار بكرلي: مهما اجتهد الاتحاد لعمل دوري منظم ومثالي فإن ذلك لن يرضي الأجواء والآراء فالجميع أصبح مدرباً ومعلقاً وغيوراً على اللعبة أكثر من اتحاد اللعبة وعلى منتخبه وعلى لعبة كرة السلة.

فكرة السلة السورية بشكل عام خسرت معظم كوادرها (لاعبين وإداريين ومدربين) لسفرهم للعب في أندية مجاورة ولكل لاعب أسبابه الموجبة. ويعود ديار بكرلي ليشير إلى أن كل فريق كبير يبدأ العمل خطوة خطوة للوصول إلى هدفه ففي بداية الموسم كان هناك انقسام في إدارة كرة السلة الاتحادية ومن ثم توالت التعاقدات مع لاعبين من خارج النادي، ومن ثم بدأ الفريق تدريباته بإشراف المدرب علاء جوخه جي بالتحضيرات البدنية ومن ثم المشاركة بمباريات كأس الجمهورية فكانت نتائجنا غير مرضية لعدم انسجام اللاعبين مع بعضهم فغياب وسفر نجمنا فراس المصري وإصابة اللاعب أغيد رحال، وسفر اللاعب نديم عيسى وجميعهم ركائز الفريق وثقله لأن لكل لاعب ميزاته الخاصة به. إضافة لوجود لاعبين من مدارس مختلفة أدى إلى عدم الانسجام بين لاعبي الفريق.. ولأن لكل مباراة خصوصياتها فلذلك فمن مباراة إلى مباراة بدأ الفريق يتكامل وينسجم وتتوضح معالمه بشكل أفضل فالأخطاء التي تعرض لها الفريق كثيرة ولكن استطعنا بقيادة المدرب الجوخه جي علاء أن نتداركها ونبدأ رحلة الجد مع انطلاق أول صافرة لبداية الدوري عبر تجمع حلب فكانت النتائج إيجابية. وأشار صانع ألعاب سلة الاتحاد إلى أن مباريات تجمع حلب كان ممتعاً لوجود أكثر من فريق وعدد أكبر من المباريات وتفوق بعددها ومستواها عن بقية التجمعات الأخرى.