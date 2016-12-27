ص 1:01 2016/12/27

بلغة الأرقام والإحصاءات دعونا نتعرف على نتائج الأسبوع الأول من ذهاب الدوري الممتاز بصيغته القديمة الجديدة ذهاباً وإياباً والذي انطلق يوم الجمعة الماضي.

(7) مباريات

سبع مباريات لعبت الفرق فيما بينها خلال منافسات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز ووحدها مباراة الجيش مع الحرية تأجلت بقرار اتحادي مبرر. انتهت (4) مباريات بفوز فريق على آخر بينما انتهت (3) مباريات بالتعادل السلبي.

بلغة الفوز

فاز الوحدة على الشرطة ( 3 – 1) والاتحاد على الفتوة ( 2 – 1) وحطين على الجزيرة (2 – 1) والطليعة على الوثبة (1 – صفر ).

بلغة التعادل

ثلاثة تعادلات سلبية لتشرين مع جبلة وللكرامة مع النواعير وللمجد مع المحافظة.

بلغة الأهداف

بلغ عدد الأهداف المسجلة خلال منافسات الأسبوع الأول ذهاباً (11) هدفاً منها ثلاثة أهداف سجلت في الشوط الأول وهي هدف للشرطة على الوحدة وهدفان لحطين على الجزيرة و(8) أهداف سجلت في الشوط الثاني وهي للوحدة على الشرطة (3) أهداف وللاتحاد على الفتوة هدفان وهدف للفتوة على الاتحاد ومثله للجزيرة على حطين وآخر للطليعة على الوثبة .

من هذه الأهداف (5) أهداف سجلت من ركلات جزاء وهدف واحد في الوقت بدل من ضائع ومثله بنيران صديقة.

ركلات الجزاء

(5) ركلات جزاء احتسبت خلال الأسبوع الأول وسجلت جميعها بنجاح واحدة في الشوط الأول و(4) في الشوط الثاني فسجل لاعب حطين أحمد حاج محمد على الجزيرة (د15).

كما سجل لاعب الجزيرة ناطق يوسف على مرمى حطين (د79) ومثله سجل لاعب الإتحاد نصوح نكدلي على مرمى الفتوة (د80) وبدوره لاعب الفتوة سليمان سليمان سجل على مرمى الاتحاد (د 87) كما سجل لاعب الوحدة عمرو ميداني على مرمى الوحدة (د90+3).

أهداف صديقة

هدف واحد سجل بنيران صديقة وقع عليه مدافع الفتوة محمد هزاع بالخطأ لصالح الاتحاد (د75).

أهداف في الوقت بدل من ضائع

هدف واحد سجل في الوقت بدل من ضائع (د93) وقع عليه لاعب الوحدة عمرو ميداني على الشرطة.

ثنائية

وحده لاعب الوحدة أسامة أومري سجل ثنائية في مباراة واحدة وطبعهما على مرمى الشرطة(د46 ود70).