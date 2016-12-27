ص 1:01 2016/12/27

النصر المؤزر الذي حققه الجيش العربي السوري على أرض حلب الشهباء زرع عند أبناء سورية فرحة النصر، واحتفالاً بهذا النصر التاريخي أقامت محافظة السويداء أمس احتفالاً جسد المعاني الحقيقية عند أبناء الوطن وقد شهدت ساحة المحافظة عرساً جماهرياً شاركت فيه جميع الفعاليات الشعبية المختلفة حيث عبر المشاركون في هذا الاحتفال عن فرحتهم بهذا النصر إذ أكد عضو مجلس الشعب السابق عبد الله الأطرش ضرورة أن تبقى راية الحق خفاقة فوق سماء الأراضي السورية كلها، ونحن أبناء جبل العرب نرفع أسمى معاني الحب والتقدير والإجلال لجيشنا الباسل الذي بذل الغالي والنفيس من أجل تحرير حلب من هؤلاء المرتزقة، ولأهالي حلب الشرفاء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل أن تبقى حلب صامدة ومقاومة، مضيفاً أن أبناء جبل العرب يعاهدون الوطن وقائده أن يبقوا الصخرة الأقوى التي تتحطم عليها أحلام داعمي الإرهابيين، وقال أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي: إن حلب الشهباء بفضل عزيمة وإرادة الجيش العربي السوري وتضحياته الجسام عادت إلى حضن الوطن مشيراً إلى أن أبناء جبل العرب ماضون مع الجيش العربي السوري في تحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهابيين كما أشار الأرشمنديت اسحق منصور إلى أنه لولا التضحيات التي قدمها أبطال الجيش العربي السوري وحلفاؤه على أرض حلب لما توج وطننا بهذا الانتصار الذي أعاد الأمل إلى كافة أبناء سورية مضيفاً أن انتصار الجيش العربي السوري في حلب جاء متزامناً مع عيد المولد النبوي وعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وهذا الثالوث شكل ولادة جديدة ألا وهي انتصار حلب الذي هو انتصار للسوريين أجمعين.