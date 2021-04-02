أمطار متفرقة أغزرها في الشيخ بدر بطرطوس

شهدت أغلب المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطلات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 34 مم في الشيخ بدر بطرطوس.

وبيّنت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل سجلت في محافظة القنيطرة:“حضر 2 مم ونبع الصخر والمدينة 1 مم”، وفي محافظة حمص:“العريضة 10 مم وتلكلخ وشين 7 مم والناصرة ومرمريتا 4 مم وقلعة الحصن 3 مم”.

وفي محافظة حماة بلغت الهطولات في:“مصياف 26 مم ووادي العيون 24 مم والرصافة 22 مم وعين حلاقيم وربعو 20 مم والحميري ومحردة وكفر زيتا 3 مم وحربنفسه وصوران 2 مم والسعن 1 مم وفي الغاب- شطحة 25 مم وعين الكروم 4 مم والكريم والسقيلبية 3 مم وافاميا 2 مم”.

كما بلغت الهطولات المطرية في محافظة طرطوس.. “الشيخ بدر 34 مم والقدموس وحمام واصل 24 مم وبانياس 21 مم ودريكيش وصافيتا 20 مم وطرطوس 19 مم والصفصافة 8 مم” وفي محافظة اللاذقية.. “صلنفة 20 مم وكسب 17 مم والمزيرعة 14 مم والقطيلبية 12 مم وبوقا ووادي قنديل 10 مم والحفة 8 مم ومطار الباسل والبهلولية 7 مم واللاذقية والقرداحة 6 مم”.

وفي محافظة ادلب سجلت في.. “جسر الشغور 10 مم وارمناز 2 مم”.