ص 1:01 2016/12/27

ريف دمشق – تشرين

التقى أمس المهندس علاء منير ابراهيم محافظ ريف دمشق والدكتور أحمد همام حيدر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث عدداً من وجهاء بلدات وقرى «بيت سابر بيت تيما كفر حور وحسنو» وذلك بحضور اللواء جمال بيطار قائد شرطة المحافظة وصالح بكرو رئيس مجلس المحافظة

وأكد المحافظ أهمية هذه التسويات والمصالحات خاصة مناطق محافظة ريف دمشق حيث شهدت الأيام الماضية العديد من هذه المصالحات كما في المعضمية وقدسيا والهامة والتل وكناكر وغيرها وستعمل المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة على تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياط والذين حملوا السلاح بعدها تقوم المحافظة مباشرة بتجهيز كوادر مؤسساتها الخدمية لإعادة تأهيل وصيانة وبناء ما تم تخريبه من منشآت خدمية مثل شبكات الكهرباء والهاتف والصرف الصحي والمياه والاتصالات وغيرها إضافة إلى إعادة تشغيل الأفران والمدارس وصيانتها وتأمين المحروقات ومستلزمات المراكز الصحية والأدوية للصيدليات وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة وأدوية وغيرها .

من جهته لفت أمين فرع الحزب إلى أن محافظة ريف دمشق هي نموذج وطني كبير من خلال النتائج التي توصلت إليها عملية المصالحات والمسامحات.

المحافظة والفرع وجميع الجهات المعنية تعمل كفريق واحد لعودة جميع مناطق المحافظة إلى حضن الوطن بالتوازي مع تأمين البلدات بالخدمات والعمل على عودة المزارعين لأراضيهم.

وتركزت طلبات الوجهاء حول إعادة مختلف الخدمات وتفعيل عمل المستوصفات وتأمين الكوادر والأدوية اللازمة لها ومستلزمات العملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتسهيل عودة الموظفين الذين تخلفوا عن الخدمة إلى أعمالهم والطلاب إلى الجامعات وإعفاء المواطنين من بعض الضرائب والرسوم نظرا لضيق الأحوال المادية وتصليح شبكة الاتصالات وعدد من القضايا الخدمية.