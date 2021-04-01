افتتاح معرض حلب الدولي بدورته الثالثة

بمشاركة 400 شركة وجهة عارضة محلية وعربية وأجنبية افتتحت مساء اليوم فعاليات معرض حلب الدولي بدورته الثالثة في المدينة الرياضية بالحمدانية وضم منتجات منوعة للصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية.

وأشار وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح للصحفيين إلى أهمية المعرض الذي يعبر عن عودة حلب إلى ألقها الصناعي ودوران عجلة الإنتاج فيها وتعافي الصناعة السورية وقدرتها على الوقوف من جديد رغم كل الصعوبات وتحديات الحصار وتبوء موقعها الطبيعي على الخارطة الاقتصادية العالمية.

ولفت صباغ إلى دور المنتج الوطني بما يحتويه من مستلزمات البناء والتجهيزات الكهربائية والبرمجيات في المساهمة بإعادة الإعمار وما دمره الإرهاب من خلال تعاون القطاعين العام والخاص منوهاً بمواصلة عمل الوزارة على تقديم كل ما من شأنه تحفيز الصناعي لزيادة الإنتاج.

بدوره أشار علي نظام مدير معرض حلب الدولي إلى أهمية المعرض في إبراز منتجات الصناعي والتاجر السوري اللذين اثبتا قدرتهما على الصمود وتجاوز الصعوبات ومواكبة التطور في مختلف الميادين لافتاً إلى تنوع إنتاج الأجنحة المشاركة من صناعات هندسية ومعدنية وكهربائية وسيارات ومواد غذائية وألبسة ومنسوجات والتي تنم عن تعافي الصناعة المحلية والوطنية إضافة إلى مشاركة وفد من العراق الشقيق للاطلاع على المنتج السوري والإسهام في تحقيق التبادل التجاري والصناعي.

ولفت عدد من رجال الأعمال والتجار العراقيين الذين زاروا المعرض إلى أهميته في الاطلاع على المنتجات السورية حيث بين خضير الشمري رئيس اتحاد مقاولي الديوانية حرصه على المشاركة في المعرض وزيارته تجسيدا للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين العراق وسورية والاطلاع على الجديد في الصناعة السورية والاستفادة منها في إعادة إعمار العراق فيما لفت نعيم كاظم حسن رئيس اتحاد مقاولي العراق ومهدي صالح الفؤادي إلى أن زيارة المعرض تأتي لمعرفة الإنتاج السوري والعمل على تصديره للسوق العراقية والإسهام في دعم الحركة التجارية بين البلدين.

«سانا»