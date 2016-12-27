ص 1:01 2016/12/27

دمشق- تشرين

في تصريح خاص لـ «تشرين» أكد المهندس محمد الشياح المدير العام لمؤسسة مياه الشرب بدمشق وريفها أمس أن التنظيمات الإرهابية المسلحة قامت باستخدام مادة المازوت والزيوت والشحوم ما أدى إلى تلوث مياه الشرب المضخوخة من المصادر المائية المذكورة إلى خزانات مياه الشرب قبل أن تقوم هذه التنظيمات بقطع مياه الشرب من مصادرها عن سكان مدينة دمشق،حيث قامت المؤسسة بإغلاق سكورة المياه التي تخرج منها مياه الشرب في الخزانات وتنظيفها من الموادالملوثة وباتت كمية المياه الواردة إلى المدينة من هذه المصادر تساوي الصفر.

وبيّن الشياح أن عمليات تلويث مياه الشرب التي تروى منها دمشق تمت على أربع دفعات متتابعة وأنه تم قطع مياه المصادر المائية من قبل الإرهابيين وتحويلها لمجرى نهر بردى ولم تعد تصل إلى خزانات مياه الشرب في دمشق مشيراً إلى أنه يتم حالياً إرواء مدينة دمشق ومحيطها عن طريق الانتقال إلى ضخ المياه للسكان من الآبار الاحتياطية البديلة وتطبيق خطة الطوارئ الموضوعة مسبقاً بواقع 150ألف م3 باليوم وهي نصف الكمية التي كانت تضخ إلى المدينة قبل الاعتداء الإرهابي وقيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بقطع المياه عن دمشق وتم تقسيم مدينة دمشق للحد من مشكلات نقص مياه الشرب عند المواطنين إلى 6 قطاعات بحيث يروى كل قطاع مجموعة من التجمعات السكانية وكل منطقة حسب منظومة الطوارئ المقررة لذلك بحيث يتم قطع المياه لمدة يومين وتزويد المناطق بيوم وذلك حسب الاحتياجات الأساسية بالحد الأقصى للمواطنين بمعدل 30 ليتراً للفرد يومياً كما يتم تسيير عدد من الصهاريج المعبأة بمياه الشرب النقية إلى بعض الحارات والجادات حسب الطلب.

كما أكد الشياح أن المؤسسة على أتم الاستعداد والجاهزية الكاملة لإعادة عمليات ضخ مياه الشرب من كافة المصادر المائية التي تعرضت للاعتداء الإرهابي فور تطهيرها من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة والقضاء عليها ببسالة قواتنا المسلحة حيث لن تستغرق عملية إعادة تزويد المواطنين في دمشق من هذه المصادر أكثر من ساعة واحدة وبما يدحض بشكل أكيد كل الشائعات والاحتمالات التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من عدم إمكانية صيانة المضخات وتعرضها للتكلس نتيجة التوقف عن العمل أو حتى في حال تعرضها لأعمال السرقة والتخريب من قبل الإرهابيين.

وتوجه الشياح إلى المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على كل قطرة مياه وعدم الإسراف والاستخدام الأمثل والضروري بمايسهم في الحد من ازدياد الطلب على المياه مع التشديد على توزيعها بشكل عادل للجميع وتوفير احتياجات المواطنين من المياه الضرورية للحياة.

يشار إلى أن يوم الجمعة الماضي تعرضت جميع المصادر المائية الرئيسة الثلاثة «نبع الفيجة- نبع بردى- نبع حاروش» المغذية لمدينة دمشق ومحيطها بمياه الشرب إلى اعتداء إرهابي قامت به التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تدنس تراب منطقة عين الفيجة ووادي بردى، حيث أدى هذا الاعتداء إلى قطع مياه الشرب بشكل كامل عن المدينة محاولة حرمان أكثر من 7 ملايين مواطن يعيشون في مدينة دمشق من مياه الشرب لمحاولة النيل من صمود سكان دمشق، ووقوفهم جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية وتطهير أرضنا من دنسها علماً أن الإرهابيين قبل أن يقوموا باعتدائهم على المصادر المائية المذكورة قاموا بحقدهم الدفين على شعبنا بتلويث المياه المضخوخة إلى المواطنين من هذه المصادر باستخدام المشتقات النفطية «مازوت- زيوت- شحوم»