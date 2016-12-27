ص 1:01 2016/12/27

حلب – تشرين

ضمن أعمال مشروع المياه المشترك بين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنهى فريق المياه في حلب إعادة تأهيل مطبخ السفيرة الجماعي الذي تضمن عدة أعمال إنشائية وكهربائية، حيث سيخدم 1200 عائلة بمعدل 5000 وجبة مطبوخة يومياً.

كما قام فريق الدعم النفسي الاجتماعي (المركز المجتمعي) بالمشاركة مع مديرية التربية في حلب بالتواصل مع الأطفال في مدرسة الفرقان المحدثة والذين تعرضوا إلى ضغوط نفسية قاسية نتيجة استهدافهم من الإرهابيين بالقذائف واستشهاد ثمانية من زملائهم حيث قاموا بتنفيذ أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي وفق خطة مدروسة على مدى خمسة أيام متواصلة.

تناولت هذه الأنشطة ثلاثة محاور: الأول: أنشطة موجهة للأطفال تضمنت (التفريغ واللعب الحر ونشاط اليد الآمنة).

والثاني: تم التركيز فيه على الأطفال المتضررين (المصابين) والمعلمة المتضررة التي تشكل لهم مشعل نور يهتدون به إلى منهل العلم والإنسانية.

والثالث: تضمن جلسة تثقيفية لأولياء الأمور تخللها تسليط الضوء على العديد من المواضيع التي تلامس حاجات الآباء والأمهات أثناء تعاملهم مع أطفالهم.

كما بدأ فريق المياه في الهلال الأحمر في حلب بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأعمال الصيانة في محطة ضخ المياه في سليمان الحلبي حيث تضمنت صيانة مجموعات التوليد الكهربائية وصيانة خطوط الدفع ما يؤمن تشغيل المضخات.