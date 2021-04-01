السينمائي الشاب جورج نضال الدرّة ينجز فيلمه الأول «وهم»

خاص - تشرين

رغم أن عمره لم يتعدَّ الستة عشر عاماً، إلا أن شغفه بالكاميرا والإخراج السينمائي دفعه لإنتاج فيلمه الأول بعنوان «وهم» اعتماداً على إمكاناته الذاتية ومساعدة والده وبعض الأصدقاء والمقربين الذين أدوا دور الشخصيات في الفيلم..

يقول جورج إن شغفه بالتصوير وإخراج الأفلام السينمائية القصيرة جعله يلعب دور الكاتب والمخرج والمصور والمنتج للفيلم، وذلك كي يتمكن من وضع بصمته الأولى في هذا الفن آملاً المشاركة لاحقاً في مسابقات السينمائيين الشباب من أجل تطوير موهبته وصقل خبراته في المشاريع المختلفة عبر المؤسسة العامة للسينما.

يتناول الفيلم قصة فتاة تفقد عائلتها في حادث سير أثناء السفر، فتدخل في حياة رتيبة مملة ويائسة لكنها بعد فترة من الزمن وبعد سلسلة من المكابدات تبدأ بالخروج من هذه الحالة لتعود إلى الانطلاق من جديد..

يقول جورج إنه قصد من وراء قصة الفيلم التأكيد على مفهوم الحياة والتمسك بها مهما كانت الظروف قاسية، فالأمل هو الفكرة الجوهرية التي يطرحها الفيلم الذي ترك نهايته مفتوحة أمام المشاهد كي يختار الخاتمة المناسبة كل حسب وجهة نظره.

يذكر أن الشاب جورج نضال الدرة طالب في معهد صلحي الوادي للموسيقا سنة سادسة وهو عازف على الترومبيت وقد شارك في العديد من الحفلات في دار الأسد للثقافة والفنون.