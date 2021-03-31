المالية تطلق قناة تلغرام لتوضيح كل ما يتعلق بقانون الضريبة على البيوع العقارية

أطلقت وزارة المالية دليلاً توضيحياً لقانون الضريبة على البيوع العقارية رقم 15 للعام الجاري عبر قناة مخصصة لذلك على التلغرام وهي تعرض للمستخدمين مواد القانون كاملة ومزاياه ومعايير تقييم واحتساب القيمة الرائجة للعقارات.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أوضحت الوزارة أنه بإمكان أي مستخدم للتلغرام إرسال استفساراته حول القانون وتطبيقه والاطلاع على الإجابات التي تنشر فورياً في تبويب خاص بها ضمن الدليل التوضيحي، مبينة أنه سيتم تدريجياً بناء دليل شامل للقانون بالتشاركية مع المواطنين المستخدمين للتلغرام من خلال استفساراتهم المرسلة والإجابات عنها من قبل المختصين بالوزارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة المالية علي الآغا أن هذه القناة الجديدة تأخذ شكل الدليل التشاركي مع المواطنين إذ يتم استقبال جميع استفساراتهم عبر رقم الوزارة على التطبيق 0987013346 ويتم عرضها فورياً على المختصين للإجابة عنها بأقصى سرعة ممكنة ونشر الإجابات في تبويب خاص بها ضمن القناة وبهذا الشكل يتم بناء الدليل الاسترشادي تدريجياً بالتشارك مع الجمهور.

ولفت الآغا إلى ضرورة التوسع باستخدام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من أجل إيصال المعلومات والخدمات لأكبر شريحة ممكنة وتصويب المعلومات المغلوطة من خلال تقديم الحقائق وإيصالها للناس وهذا ما تعتمده الوزارة.

وبيّن الآغا أنه فيما يخص قانون الضريبة على البيوع العقارية تأتي هذه القناة الجديدة بهدف تقديم النصوص الدقيقة والمعلومات الصحيحة من مصدر رسمي موثوق للجمهور وهذا ما يحد من التشويش الذي قد يثار في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قصد أو غير قصد بحيث تكون الوزارة أو الجهة المعنية بتطبيق القانون هي المصدر الرئيس للمعلومات الموثوقة.

يذكر أن القانون رقم 15 لعام 2021 الصادر منذ أيام يقضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.