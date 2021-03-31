مديرة «آر تي» العربية: حجب القناة عن «يوتيوب» دوافعه سياسية

أكدت مديرة قناة «آر تي» العربية مايا مناع أن حجب القناة عن يوتيوب هجوم منسق من منظمة يمولها أثرياء دوافعه سياسية.

ونقل موقع «آر تي» عن مناع قولها رداً على حجب القناة: «لقد اشترك في قناتنا على مدار 14 عاماً مضت ما يربو على 5ر5 ملايين مستخدم على موقع يوتيوب وحصدت القناة 8ر2 مليار مشاهدة لتصبح واحدة من الأصوات الرائدة في الفضاء الإخباري العالمي باللغة العربية».

وأضافت أن «ما يحاولونه الآن هو حجب هذا الصوت باستخدام أداة سريعة واستجابة أوتوماتيكية للادعاءات المشكوك في مصداقيتها بشأن انتهاك حقوق النشر باستخدام عدد من الصور التاريخية والتي تقدمت بها شركة بيزنس كاجوال هولدينغز ».

وبينت أن «الادعاءات الكاذبة لهذه الشركة بأنها تقاضي السلطات الروسية بغرض الحصول على تعويض عن انتهاك حقوق الطبع والنشر من قناة «آر تي» تثبت أن الدافع وراء هذه المبادرة تحيز سياسي كما تؤكد على إمكانية التلاعب بمنصة يوتيوب وإساءة استخدامها من قبل مستخدمين عديمي الضمير».

وكان موقع يوتيوب حجب قناة «آر تي» صباح اليوم بعد تلقي القناة 4 مخالفات من المستخدم نفسه المسجل في الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامة التجارية بيزنس كاجوال وقد تلقت القناة هذه الإنذارات في وقت قصير من المستخدم نفسه في الفترة من الـ 11 من كانون الثاني وحتى الـ 25 من آذار الجاري وهو في حد ذاته أمر غير مسبوق وخاصة أن القضية تخص قناة إخبارية بهذا الحجم والانتشار.

«سانا»