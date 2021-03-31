وزير الأوقاف من اللاذقية: التركيز في الخطاب الديني على التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين

ركز لقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد مع أرباب الشعائر الدينية في جامع الروضة بمدينة اللاذقية على أهمية توجيه الخطاب الديني في هذه الأوقات نحو تعزيز التكافل الاجتماعي حول القضايا التي تمس حياة الناس اليومية وحث التجار على عدم الاحتكار وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأكد الوزير السيد أهمية التعاضد والتكافل بين كل شرائح المجتمع والمساعدة المجتمعية في مثل هذه الظروف التي تمر بها سورية نتيجة الحرب واستهداف البنى التحتية والمقومات الأساسية للاقتصاد الوطني وما يرافقها من حصار جائر انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين.

ولفت إلى أن اللقاء اليوم يتزامن أيضاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وأجواء التسامح والمحبة والإيثار والتكاتف التي يحض عليها شهر الخير والبركة.

وخلال لقاء الوزير السيد برئيس وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة باللاذقية دعا إلى تضافر الجهود ومشاركة رجال الأعمال بتخفيض أسعار السلع في الأسواق واتخاذ مواقف جريئة لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الطارئة مشيراً إلى أن موضوع الزكاة والصدقات والمساعدة الاجتماعية متروك لكل شخص حسب قدرته وطريقته.

حضر اللقاء محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل ومدير الأوقاف.