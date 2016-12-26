ص 6:06 2016/12/26

نفذ الطيران الحربي السوري أمس طلعات جوية تركزت على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم «داعش» الإرهابي في قرى هبرة شرقية وهبرة غربية ورسم حميدة وجب حبل وأبو قاطور وعنق الهوى وأبو حواديد وجب حمد وشريفة في ريف حمص الشرقي.

وبيّن مصدر عسكري أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير عشرات الآليات والعربات المصفحة للتنظيم التكفيري.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ رتل آليات لتنظيم «داعش» شرق المحطة الرابعة بريف تدمر ما أسفر عن تدمير عربة مصفحة و3 سيارات مزودة برشاشات ومقتل العديد من الإرهابيين.

وأفاد مراسل «سانا» بأن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية تحصينات للإرهابيين في حي المشجر الجنوبي على الأطراف الشرقية لمدينة تلبيسة ما أسفر عن تدمير راجمة وقاعدة إطلاق صواريخ ورشاش 5ر12 مم ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

وبيّن المراسل أنه من بين القتلى المتزعم الميداني صالح سليمان والإرهابيون أحمد عبد الواحد ومحمد دغيمش وعبدالله العتوق وأحمد البطيش.

أما في ريف حلب فقد نفذت وحدة من الجيش عبر سلاح المدفعية ضربات نارية ضد تجمع لإرهابيي «داعش» في شويلخ بمحيط الكلية الجوية بريف المحافظة الشرقي ماأسفر عن القضاء على أعداد كبيرة منهم إضافة إلى تدمير 3 سيارات مزودة برشاشات.

وفي ريف إدلب، وجّهت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على 3 مقرات لإرهابيي «جبهة النصرة» في بلدة معرتمصرين ومحيط مدينة سراقب جنوب شرق مدينة إدلب بنحو 19كم، وأدت الضربات إلى مقتل 11 إرهابياً وتدمير اسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم في معرتمصرين وإيقاع 9 قتلى في محيط سراقب وتدمير عدد من آلياتهم.

كما دمرت وحدات من الجيش تجمعات ومقرات لإرهابيي ما يسمى «الجبهة الشامية» و«أحرار الشام» في مدينة إدلب وبلدة بنش بالريف الشمالي للمدينة.

أما في ريف اللاذقية الشمالي فقد وجّهت وحدة من الجيش ضربة مباشرة لمجموعة إرهابية في بلدة كباني التابعة لناحية كنسبا شمال شرق مدينة اللاذقية أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير آلية لهم وأسلحة وعتاد كان بحوزتهم.

في غضون ذلك قصف إرهابيو مايسمى «جيش الإسلام» المرتبط بنظام بني سعود بقذائف الهاون حي القصاع السكني بدمشق أثناء ذهاب المواطنين إلى الكنائس والأديرة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن 3 قذائف هاون أطلقها إرهابيون صباح أمس سقطت في محيط المشفى الفرنسي بحي القصاع السكني ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة والعامة من دون وقوع إصابات بين المواطنين.

في هذه الأثناء عثرت الجهات المختصة على 21 جثماناً لشهداء مدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية قبيل إخراجها من الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وأفاد مدير الطبابة الشرعية في حلب الدكتور زاهر حجو في تصريح لمراسل «سانا» بوصول 21 جثماناً لشهداء مدنيين بينهم 5 أطفال و4 نساء قتلتهم التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب الشرقية قبيل إخراجها من المدينة.

ولفت حجو إلى أنه عُثِرَ على جثامين الشهداء ضمن سجون للمجموعات الإرهابية في حيي السكري والكلاسة وقد أظهر الكشف أنه تم إعدامهم ميدانياً بإطلاق النار عليهم من مسافات قريبة جداً.

إلى ذلك واصلت وحدات الهندسة في الجيش عمليات التمشيط للأحياء الشرقية بمدينة حلب بعد إخلائها من الإرهابيين تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأفاد مراسل «سانا» في حلب بأن وحدات الهندسة قامت أمس بتفكيك عربة مفخخة بأكثر من 2 طن من المواد المتفجرة من مخلفات المجموعات الإرهابية بحي السكري في حلب.