مباحثات ثقافية سوريّة ـ عراقيّة حول إعادة الآثار التي سرقها الإرهابيون

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم مع سفير سورية في بغداد صطام جدعان الدندح عدداً من القضايا الثقافية التي تهم البلدين وجهودهما لاستعادة الآثار المنهوبة والمهربة.

وأوضح بيان لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أن المباحثات تركزت على الأضرار التي ألحقها الإرهاب في البلدين ولا سيما في الآثار والاستهداف الممنهج للتنظيمات الإرهابية لمعالم التاريخ العريق المشترك بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن المباحثات ركزت على ضرورة وضع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات السياحة والثقافة واسترداد الآثار المنهوبة والمهربة.

من جهته نوه ناظم بعمق العلاقات الثقافية بين البلدين مؤكداً أن العراق وسورية ومصر كانوا في طليعة البلدان التي رسمت ملامح الثقافة العربية.

بدوره أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد أن اللقاء شدد على ضرورة العمل المشترك بين البلدين في مجال استرداد الآثار المنهوبة والمهربة وتبادل المعلومات بين البلدين وإعادة تنشيط السياحة الدينية بينهما في المستقبل القريب فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات الفن والنشر وإقامة معارض الكتب والفن والثقافة في البلدين.