ودياً.. منتخبنا يخسر أمام نظيره الإيراني بثلاثية

في إطار التحضيرات لاستئناف التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023، خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره الإيراني اليوم بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران .

الدقيقة الثانية أعلنت تقدم المنتخب الإيراني بهدف سجله علي قولي زادة من رأسية جاءت من داخل منطقة الجزاء وفي الدقيقة الـ 17 أنقذ حارس مرمى منتخبنا إبراهيم عالمة شباكه من هدف إثر تصديه لتسديدة سردار إزمون لكنه لم يتمكن من ابعاد كرة اللاعب ذاته التي جاءت عند الدقيقة الـ 38 لتعلن تقدم المنتخب الإيراني بهدف ثان قبل أن يهدر لاعب منتخبنا عبد الرحمن بركات فرصة خطيرة كانت سانحة للتسجيل عند الدقيقة الـ 27 من رأسية أبعدها حارس المرمى الإيراني لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدفين دون رد.

الشوط الثاني بدا بضغط هجومي لمنتخبنا فكادت تسديدة المواس عند الدقيقة الـ 59 تقلص الفارق إلا أنها اصطدمت بالعارضة وعاد المواس ليهدر فرصة أخرى بتسديدته التي علت العارضة في الدقيقة الـ 76 فيما أضاف المنتخب الإيراني هدفه الثالث عبر كريم أنصار يفرد في الدقيقة الـ 80 من تسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء ومرت الدقائق لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بثلاثة أهدف دون رد.

وكان منتخبنا خسر أمام نظيره البحريني بهدف لثلاثة أهداف في المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي في العاصمة البحرينية المنامة ضمن تحضيراتهما لاستئناف التصفيات الآسيوية أيضاً. “سانا”