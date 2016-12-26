ص 6:06 2016/12/26

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليوم الإثنين سيكون يوم حداد شامل في روسيا على أرواح ضحايا كارثة طائرة الركاب «تو 154» التي تحطمت صباح أمس قرب سوتشي جنوب روسيا، مؤكداً أن هذه الكارثة ستخضع لتحقيق دقيق.

وقال بوتين في حديث لقناة «روسيا 24»: سيجري تحقيق دقيق حول أسباب الكارثة وسنقوم بكل ما يلزم لمساعدة أسر الضحايا.

كما أعرب الرئيس بوتين عن تعازيه لذوي ضحايا الطائرة.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن بوتين أوعز لرئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بهدف الكشف عن ملابسات سقوط الطائرة، بينما أعلن موقع الحكومة الروسية أن ميدفيديف كلّف وزير النقل مكسيم سوكولوف ترؤس اللجنة الحكومية التي ستضم ممثلين من كل الإدارات الرئيسية.

وأشار الموقع إلى أن وزير النقل توجه إلى سوتشي للبدء في إجراء التحقيقات.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أعلن صباح أمس أنه تم إبلاغ الرئيس بوتين باختفاء الطائرة وأنه يتسلم التقارير عن سير عملية البحث من وزارة الطوارئ في حين عقد وزير الدفاع سيرغي شويغو اجتماعاً طارئاً عن طريق الفيديو مع كبار المسؤولين في الوزارة بهدف تنسيق عمليات البحث.

إلى ذلك أفاد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية بالعثور على جثث خمس من ضحايا حادث الطائرة وأجزاء من هيكلها، بينما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف إلى أن عملية البحث في المنطقة مستمرة بمشاركة 4 سفن و5 مروحيات، فضلاً عن طائرات مسيّرة.

بدوره أوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة تحطمت بعد 7 دقائق من إقلاعها في منطقة تبعد 5 كيلومترات عن سوتشي باتجاه مدينة أنابا، مضيفاً: إن حطام الطائرة مبعثر على مسافة نحو 1,5 كيلومتر.

ونقلت «سانا» عن المتحدث باسم الوزارة قوله في مؤتمر صحفي: إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادارات بعد 20 دقيقة على إقلاعها من مطار سوتشي أدلر، مضيفاً: إن الطائرة التي كانت متجهة إلى سورية تقل على متنها 84 راكباً إضافة إلى 8 هم أفراد الطاقم ومن بين الركاب رئيس إدارة الثقافة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنطون غوبانكوف والناشطة الاجتماعية الروسية الشهيرة يليزافيتا غلينكا المعروفة بالطبيبة ليزا و 68 موسيقياً من فرقة ألكسندروف و9 صحفيين من القنوات التلفزيونية «القناة الأولى» و«إن تي في» و«زفيزدا».

وفي سياق متصل قال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية: إن المعطيات الأولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها، في حين استبعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف أن يكون السبب وراء تحطم الطائرة عملاً إرهابياً، وقال: إن السبب ربما يكون خللاً فنياً أو خطأ في الطيران.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية انتشال عشرة جثامين تعود لضحايا طائرة الركاب المنكوبة، بينما أشار وزير النقل سوكولوف إلى عدم وجود معلومات عن ناجين إلى الآن.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الوزارة قولها في بيان: وفقاً للبيانات تم انتشال عشر جثث في الوقت الراهن على متن سفينة إنقاذ، مضيفة: تجري مواصلة تعزيز مجموعات البحث والإنقاذ في منطقة تحطم الطائرة في مساحة قدرها 10٫5 كيلومترات مربعة، حيث تم تشكيل فرق بحث تتألف من أكثر من ثلاثة آلاف شخص للعمل على المساحة المذكورة على مدار الساعة.

وأوضح البيان أنه يشارك في عمليات البحث 27 سفينة ومركباً و37 غطاساً وأربع مروحيات إضافة إلى أكثر من مئة غطاس يعملون على أعماق كبيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المكان المحتمل لسقوط الطائرة بالقرب من سوتشي.

وقال البيان: بدأت السفن في دراسة تضاريس القاع ووصل عدد أفراد مجموعة الغواصين إلى 109 إضافة إلى الغواصين الـ80 التابعين للأسطول البحري الحربي الذين وصلوا سابقاً والذين تم توزيعهم على السفن وبدؤوا بالغطس تحت الماء بحثاً عن جسم الطائرة والحطام.

كما عثرت فرق الإنقاذ في المياه على بعد 5٫5 كيلومترات عن الساحل على أمتعة يرجح أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة.

من جانبه أعلن وزير النقل الروسي عدم وجود معلومات عن ناجين في حادث تحطم طائرة الركاب المنكوبة حتى الآن.

وقال سوكولوف: كان هناك 92 راكباً على متن الطائرة وحتى اللحظة لا توجد معلومات عن ناجين في هذه الكارثة.

قي غضون ذلك أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن مواساتها للحكومة والشعب الروسيين إثر حادث تحطم الطائرة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في طهران أمس.