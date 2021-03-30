التربية تصدر تعليمات القيد والقبول للتعليم الأساسي

أصدرت وزارة التربية تعليمات القيد والقبول في صفوف مرحلة التعليم الأساسي «الرسمية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها» للعام الدراسي 2021-2022.

وحددت الوزارة في بيان نقلته «سانا» اليوم موعد التسجيل على فترتين بحيث تبدأ الفترة الأولى في الـ 5 من نيسان القادم وتستمر لغاية الـ 5 من أيار بينما تحدد الفترة الثانية خلال شهري تموز وآب من العام الحالي.

وبين الدكتور رامي الضللي مدير مديرية التعليم الأساسي بالوزارة في تصريح لمندوبة سانا أن الفئة العمرية المقبولة في الصف الأول الأساسي (التسجيل الجديد) من مواليد 2014-2015 وكانون الثاني من عام 2016 كتلاميذ فئة (أ) ومواليد من 2006 حتى 2013 تسجيل جديد كتلاميذ فئة (ب) ومواليد من (1) شباط 2016 ولغاية الـ 31 من كانون الأول 2016 من أبناء أعضاء نقابة المعلمين في وزارة التربية وأعضاء الهيئات التدريسية في جامعات القطر المنتسبين لنقابة المعلمين وأعضاء نقابة المعلمين المثبتين في وظائف تعليمية في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارات الأخرى والمستخدمين في قطاع التربية وأبناء وبنات الشهداء ومصابي الحرب بالعجز التام كتلاميذ مستمعين فقط.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.