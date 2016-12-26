ص 6:06 2016/12/26

احتفلت الطوائف المسيحية في سورية أمس بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام بإقامة القداديس والصلوات في الكنائس وأماكن العبادة.

ففي كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في دمشق أقيم قداس إلهي ترأسه قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم يعاونه نيافة المطران متى الخوري النائب البطريركي بدمشق ونيافة المطران ماثيو شيريان السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند والأسقف جرجس كورية مدير دير مار أفرام السرياني اللاهوتي في معرة صيدنايا ولفيف من الكهنة وجوقة البطريركية.

وشارك في القداس مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها أرماش نالبنديان.

وألقى البطريرك أفرام الثاني عظة العيد تحدث فيها عن معاني الميلاد المجيد، مؤكداً أن عيد الميلاد هو لغة المحبة الإلهية اللامتناهية للبشر.

وهنأ البطريرك أفرام الثاني السوريين بتحرير حلب من الإرهاب وقال: نهنئ أنفسنا وأبناء حلب العظيمة بشكل خاص بهذا العيد المجيد والذي يتزامن مع أفراحنا بتحرير حلب من رجس الإرهاب، معتبراً أن هذه الفرحة تشوبها غصة غياب مطراني حلب بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللذين نأمل ونصلي من أجل عودتهما، كما نناشد من يمكنه تقديم العون ألا يوفر جهداً من أجل إطلاق سراحهما وجميع الأسرى والمخطوفين.

وأضاف البطريرك أفرام الثاني: نحتفل بعيد الميلاد المجيد وبلدنا العزيز سورية يعاني من حرب ودمار وقتل وتهجير ناتج عن جماعات إرهابية تكفّر كل من لا يشاركها أفكارها التكفيرية والإقصائية والتي تضرب فيها الجميع حتى المنتمين إلى الدين نفسه والمختلفين بالفكر والممارسة.

وتابع: أين إنسانية من هدم الكنائس والمساجد والمدارس وهي أماكن عبادة وتنوير؟ وأين إنسانية من يحمّل طفلتين في سن السابعة والتاسعة مواد متفجرة ويرسلهما وسط الناس وكان الأجدر به أن يحملهما دمى وألعاباً يتمناها الأطفال خلال أيام عيد المولد النبوي وميلاد السيد المسيح.

ولفت البطريرك أفرام الثاني إلى أن الجماعات الإرهابية ما كانت لتستطيع ارتكاب كل هذا الكم من القتل والدمار والترهيب والإجرام لولا تواطؤ بعض دول الجوار والمنطقة والعديد من القوى العالمية التي غذّت وموّلت وسلّحت هذه الجماعات باسم «توريد الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».

ودعا البطريرك أفرام الثاني الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد وأن يحفظ لبنان والعراق وأبناءه الذين يعملون على تحرير بلدهم من براثن الإرهاب وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى.

كما أقيم قداس كبير في الكنيسة الإنجيلية الوطنية بدمشق ترأسه القس بطرس زاعور الرئيس الروحي للكنيسة الإنجيلية الوطنية بدمشق نائب رئيس السينودوس الإنجيلي في سورية ولبنان وعاونته جوقة تراتيل الكنيسة, وشارك في القداس نائب رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان القس صموئيل حنا.

ونقلت «سانا» عن القس زاعور إشارته إلى أن عيد الميلاد يبقى عطية العطايا ويحمل أخباراً سارة برجاء وأمل، مضيفاً: إن كل المعطيات وفي مقدمتها إنجازات الجيش العربي السوري وانتصاراته في حلب تؤكد أن الغيمة السوداء فوق سورية أخذت طريقها للانحسار والتبدد.

وأكد القس زاعور أن التاريخ يشهد على أن هذه البلاد أبية وسمات شعبها الإباء والإيمان، مشيراً إلى أن كل المؤامرات التي حيكت وتحاك لن تجعلنا نركع وسنواصل سيرنا إلى الأمام بهمة ونشاط متمسكين بوحدتنا الوطنية وقيادتنا وجيشنا المقدام.

وختم القس زاعور كلمته بالتضرع إلى الله أن يحفظ سورية وأهلها وقائدها وجيشها وأن يرحم الشهداء ويعيد الأمن والاستقرار إليها.

وفي درعا احتفلت الطوائف المسيحية بعيد ميلاد المسيح عليه السلام رسول المحبة بإقامة الصلوات والقداديس والترانيم وسط ابتهالات ودعوات بأن يحل السلام في كل ربوع سورية على وقع انتصارات الجيش العربي السوري في مدينة حلب وتحريرها من الإرهاب.

وفي مدينة إزرع أقيمت الاحتفالات في كنيسة مار إلياس وقدّم أطفال جوقة الكنيسة عدة ترانيم من وحي مناسبة ميلاد المسيح وأغاني وطنية تؤكد عمق محبة السوريين لوطنهم وتمسكهم به.

الأب إلياس الحانوت راعي كنيسة مار إلياس، قال: إن تزامن احتفالات سورية بعيد الميلاد مع انتصارات الجيش في حلب هو أجمل هدية للسوريين، متمنياً ان تحتفل سورية عام 2017 بالانتصار النهائي على الإرهاب.

وفي كنيسة سيدة البشارة بمدينة درعا أقام المصلون القداديس وتضرّعوا إلى الله أن يحمي سورية من الإرهاب وأن يعيد إليها الأمن والاستقرار وأن يحمي جيشها.

وفي بلدة خبب أضاء أهل البلدة شجرة الميلاد بطول 14 متراً ومغارة بمساحة 45 متراً مربعاً تعبيراً عن أمانيهم بأن يعود ميلاد السيد المسيح عليه السلام بالخير على سورية.

وفي محافظة الحسكة شملت الفعاليات بهذه المناسبة إقامة الصلوات والقداديس في كنائس المحافظة، حيث أكدت العظات الدينية التي ألقيت خلالها على قيم المحبة والتسامح والسلام التي حملتها رسالة السيد المسيح إلى البشرية إلى جانب تهنئة أبناء الشعب السوري بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مدينة حلب.

وفي اللاذقية أقيمت بهذه المناسبة الصلوات والقداديس في مختلف الكنائس، حيث أكدت العظات والكلمات للمطارنة والبطاركة على القيم والمعاني السامية لهذه المناسبة ورسالة المحبة والسلام التي حملها السيد المسيح إلى البشرية، مؤكدين الحاجة إلى التمسك بهذه القيم في ضوء ما تواجهه من حروب ودمار واستباحة لدماء الأبرياء في سبيل تحقيق أهداف سياسية ومصالح خاصة.

وأشارت العظات إلى الإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي عاثت قتلاً وخراباً وتدميراً على الأرض السورية، مؤكدين أن إعادة الجيش العربي السوري الأمن والأمان إلى حلب وطرد الجماعات الإرهابية منها وسّع دائرة الأمل لدى جميع السوريين بقرب تحقيق النصر النهائي والقضاء على الإرهاب على كامل ربوع سورية.

وأعرب المطران أنطوان شبير رئيس أساقفة أبرشية اللاذقية المارونية وتوابعها عن أمله بأن يحل السلام ويعمّ الخير والحب هذه البلاد التي عانت الكثير من الآلام.

وفي طرطوس أشار المطران أثناسيوس فهد أسقف طرطوس للروم الأرثوذكس إلى أن رسالة السيد المسيح ستبقى عنواناً للمحبة والسلام في كل بقاع الأرض ونشر التسامح والتآخي بين أبناء البشرية جمعاء.

ولفت الشيخ عبدالله السيد مدير الفريق الديني الشبابي إلى أهمية انتصار حلب الذي تكلل بفضل تضحيات الجيش العربي السوري على أعداء الإنسانية وكل الشرائع السماوية، فيما أوضح الشيخ أحمد بلال إمام وخطيب جامع في طرطوس أن ألوان الطيف السوري الجميل تتعانق في كل الأعياد المجيدة وهذا ما تعلمناه في سورية وكلنا أمل بأن يعود الأمن والاستقرار إلى ربوعها كافة.

وفي حماة دعا الأب إسكندر الترك راعي كنيسة السريان الكاثوليك في عظة العيد إلى الصلاة على نيّة حلول الأمن والأمان في بلدنا الحبيب سورية، فيما قال الأب بولص كاهن كنيسة السريان الأرثوذكس: إن ما يميز سورية عن غيرها من البلاد هو أنها دائماً تولد من جديد ولا تعرف للموت معنى، فالأزمة التي مرّت بها زادتها قوة وهي تولد من جديد وصولاً للمجد المعنى الحقيقي للميلاد والذي ما كان ليكون لولا تضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء التي روت تراب هذا الوطن, وأكد الأب نبيل نادر راعي كنيسة الروم الكاثوليك في بلدة كفربهم أن سورية ستظل بلد المحبة والاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح يجمع أبناءها جميعهم.

وفي حمص قال إيليا طعمة مطران مرمريتا ووادي النضارة خلال عظة العيد في كنيسة القديس بندلايمون للروم الأرثوذكس في مرمريتا: إننا نشهد اليوم ولادة جديدة لسورية تحمل معها الرجاء والأمل للجميع لنعود أفضل مما كنّا, ولفت الأب ميشيل نعمان ممثل مطرانية السريان الكاثوليك إلى ضرورة تمثل المعاني السامية للميلاد المجيد متوجهاً بالتحية لجيشنا العربي السوري وشهدائنا الذين ضحّوا بأغلى ما يملكون وبالشفاء لجرحانا.

بدوره تضرّع المطران جاورجيوس أبو زخم مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس إلى الله أن تزول الغمة عن سورية، مشيداً بتضحيات الجيش العربي السوري.

وفي حلب أشار رؤساء الطوائف المسيحية إلى أن تزامن احتفالات أبناء سورية بعيد السيد المسيح مع أفراح تحرير حلب من رجس الإرهاب وولادتها وقيامتها الجديدة هو تأكيد على أن سورية قوية ومنتصرة بشعبها وجيشها وقيادتها، لافتين إلى أن سورية ستظل منارة العالم التي شع منها نور الحضارة والأديان السماوية على العالم أجمع.

وتوجّه رؤساء الطوائف المسيحية إلى الله أن يحفظ سورية وشعبها وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن ينصر جيشنا الباسل على الأعداء والإرهابيين وأن يعمّ الأمن والسلام ربوع الوطن.