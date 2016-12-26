ص 6:06 2016/12/26

أكد المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي أن الانتصارات في حلب وسورية عموماً والعراق ولبنان هي انتصار لمحور المقاومة وحلفائها في وجه الإرهاب وداعميه.

وأشار صفوي في تصريح له أمس إلى الدور المهم الذي أدته المقاومة في التصدي للفكر المتطرف التكفيري وخاصة الوهابي منعاً لتمدده الذي يقدم خدمة للغرب والأنظمة العميلة في المنطقة.

وأكد صفوي أن مدرسة المقاومة فتحت الطريق أمام ثقافة المقاومة بين الشعوب للتحرر من الغزو الاستعماري متعدد الأشكال والأهداف.

كذلك أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد حسين سلامي أن تحرير حلب هو انتصار واضح لجبهة المقاومة على الإرهاب في سورية وتبديد لأحلام أميركا وحلفائها وإسقاط مخططهم.

ونقلت «سانا» عن سلامي قوله في حوار مع القناة الأولى الإيرانية مساء أمس الأول: إن الانتصار في حلب هو انتصار عالمي من الناحيتين السياسية والاستراتيجية وأن الأمريكيين والكيان الصهيوني وحلفاءهم واجهوا اليأس والفشل الشديدين مقابل اكتساب جبهة المقاومة الثقة بالنفس.

وأوضح سلامي أن الولايات المتحدة وحلفاءها يسعون من خلال مخططهم إلى تشكيل «نظام سياسي جديد في الشرق الأوسط» والسيطرة السياسية والاقتصادية والأمنية على المنطقة.

وبيّن سلامي أن أميركا والدول الأوروبية والكيان الصهيوني وبعض الدول المتحالفة معهم كانوا ينوون التحرك ومواصلة مخططهم بعد سورية من لبنان نحو العراق ليصلوا في نهاية المطاف إلى إيران، وقال: إن «إيقاف» تأثير إيران وتحويلها من قدرة إقليمية إلى قدرة محلية والاقتراب من حدودها ونقل الأزمة إليها تعتبر جزءاً من الأهداف والأحلام الاستراتيجية الأميركية، مشيراً إلى عدم تحقق هذه الأحلام.