ص 4:04 2016/12/26

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان الأزمة في سورية والوضع فيها.

ونقلت «سانا» عن المكتب الصحفي للكرملين إشارته في بيان نقله موقع «روسيا اليوم» إلى أن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف الذي يزور مدينة سان بطرسبورغ الروسية حالياً انضم إلى الحوار بين بوتين وأردوغان، موضحاً أن الأخير قدّم تعازيه بحادث تحطم الطائرة الروسية في البحر قبالة سواحل مدينة سوتشي.