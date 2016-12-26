ص 4:04 2016/12/26

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إنهاء الحرب على سورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها وإحلال السلام والاستقرار في فلسطين والعراق وليبيا وغيرها من دول المنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البابا فرنسيس قوله في عظة عيد الميلاد المجيد أمس أمام عشرات آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في روما: حان الوقت لإسكات صوت السلاح نهائياً في سورية وعلى المجتمع الدولي أن يجهد حتى نتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة فيها.

ودعا البابا أيضاً إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب وإعادة الطمأنينة لأهلها المدنيين.

وذكرت «سانا» أن البابا فرنسيس طالب بإحلال السلام في العراق وليبيا واليمن ووضع حد لفظاعات الإرهابيين في هذه الدول إضافة إلى إحلال الاستقرار في العديد من مناطق العالم في آسيا وإفريقيا التي تشهد نزاعات.

كما أعرب البابا فرنسيس عن أمله بأن يسود السلام في الأراضي الفلسطينية المقدسة وأن يتحلى الجميع بالشجاعة والتصميم لكتابة صفحة جديدة من التاريخ تحل فيه إرادة بناء مشترك لمستقبل من التفاهم المشترك محل مشاعر البغض والكراهية.