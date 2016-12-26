ص 4:04 2016/12/26

اتهمت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض زارا فاغنكنشت حكومة برلين بتحمل جزء من المسؤولية في تقوية التنظيمات الإرهابية.

وقالت فاغنكنشت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أمس: إن السياسة الخارجية الغربية ولاسيما الأمريكية والألمانية مسؤولة بصورة مشتركة عن تقوية تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وأضافت فاغنكنشت: يتم القيام بما يسمى «الحرب ضد الإرهاب» منذ 15 عاماً أولاً في أفغانستان، وبعد ذلك في العراق ثم في ليبيا وسورية، لكن حصيلة كل هذه الحروب تتمثل في أن الإرهاب لم يضعف، وإنما تمت تقويته بشدة.

وتابعت: من خلال مشاركة الجيش الألماني في هذه الحروب أصبحت ألمانيا ذاتها مستهدفة، ويتعين علينا تغيير هذه السياسة.

يذكر أن العاصمة الألمانية برلين تعرّضت مؤخراً لاعتداء إرهابي أودى بحياة 12 شخصاً وجرح نحو 50 آخرين، بعضهم ما زالوا في حالة خطرة عندما دهس شاب تونسي تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي بشاحنته أشخاصاً في سوق تقليدي لأعياد الميلاد.