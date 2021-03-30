إيران: إجراءات الحظر الظالمة المفروضة على سورية تزيد معاناة شعبها

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن إجراءات الحظر الأحادية الظالمة المفروضة على سورية من شأنها إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها ولا سيما من مصاعب تفشي مرض كورونا.

نقلت «سانا» عن روانجي قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضع في سورية يؤكد ضرورة الإسراع بتعبئة الجهود الدولية للبت في هذا التحدي المتمثل بمعاناة شعبها، لافتاً إلى أن المساعدات الإنسانية للأفراد المعوزين لا يمكنها وحدها أن تحل المشكلة، كما أن هذه الخطوة لا يمكنها أن تكون بديلة عن خطوات أساسية تعد مسألة حيوية لضمان السلام والأمن والاستقرار المستديم في هذا البلد.

وشدد روانجي على ضرورة ضمان سيادة سورية الكاملة ووحدة أراضيها عبر القضاء على الإرهابيين، وإنهاء الاحتلال الأجنبي وتوفير أمن الحدود السورية وإعادة إعمار البنى التحتية الحيوية في سورية، وتوفير الظروف المساعدة لعودة اللاجئين والنازحين وتحقيق المزيد من التقدم في مسار الحل السياسي.

وأشار روانجي إلى سعي بعض الدول التي لم تستطع تحقيق أهدافها عبر السبل العسكرية أو الأدوات السياسية في سورية، إلى محاولة تنفيذها عن طريق إجراءات الحظر الجائرة، مشدداً على أن استخدام الغذاء والدواء سلاحاً وتهديد الأمن الغذائي لشعب ما هو أمر مرفوض ويعد من الناحية القانونية خرقاً سافراً لأهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة ولهذا السبب يجب إلغاء هذه الإجراءات على الفور.

وجدد تخت روانجي التزام إيران بالحل السياسي للأزمة في سورية ودعم حكومتها وشعبها لضمان وحدتها وسيادتها واستقلالها.