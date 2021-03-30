أكثر من 128 ألف تركي خضعوا للتحقيق بذريعة «إهانة» أردوغان

ذكرت صحيفة «زمان» التركية أن أكثر من 128 ألف شخص خضعوا للتحقيق خلال خمس سنوات بذريعة «إهانة» رئيس النظام التركي رجب أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نطاق المادة 299 من قانون العقوبات التركي الخاص التي تنص على معاقبة المتهمين بإهانة الرئيس تم التحقيق مع 128872 شخصا وفتح 27717 قضية في الفترة ما بين 2014 و2019 وفي هذه القضايا التي حوكم فيها 903 أطفال صدرت إدانات مختلفة ضد 9556 شخصاً، مبينة أنه بعد عام 2019 حوكم آلاف الأشخاص أو أدينوا بهذه الجريمة.

وأفادت الصحيفة بأن «أشخاصاً من جميع فئات الشعب مثلوا أمام الادعاء العام بذريعة «إهانة» أردوغان، وبينهم فنانون عبروا عن آرائهم على شاشات التلفزيون وأشخاص تم الإبلاغ عنهم من قبل الذين يجلسون على طاولة مجاورة أثناء دردشة في حديقة وآخرون تم الإبلاغ عنهم من قبل زوجاتهم بعد شجار نشب بينهم»، مشيرة إلى أن آخر من تعرضوا للتحقيق معهم بهذه التهمة نساء شاركن في مسيرة ليلة 8 آذار النسوية مؤخراً.

وقال الحقوقي التركي جلال أولجان: إن «اعتقال النساء بذريعة «إهانة» أردوغان حدث مأساوي.. نحن نضحك على هذا ولكن لا أحد لديه الحق في جعل الحكم سخيفاً إلى هذا الحد… إنه تفسير واضح لنوع الإصلاح القانوني المتصور لدى أردوغان»، معتبراً أن «محاولة قمع الانتقاد بسبب ذريعة «إهانة» الرئيس سيكون لها تأثير رادع على المجتمع الديمقراطي ما يؤدي إلى خلق تأثير ضد ممارسة حرية التعبير».

«سانا»