أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون قوانين صارمة لحيازة الأسلحة

كشف استطلاع للرأي أن 57 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون التشدد في القوانين الناظمة لحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة هيل هاريس إكس للدراسات ونشره موقع ذي هيل الأمريكي أن «57 بالمئة من الذين أدلوا بآرائهم أكدوا أنه يجب وضع المزيد من القوانين التي تنظم الأسلحة وحيازتها بينما رأى 30 بالمئة أنه يجب إبقاء تلك القوانين كما هي».

وبحسب الاستطلاع فإن 13 بالمئة فقط من الأمريكيين يعتبرون أن قوانين تنظيم حيازة الأسلحة يجب أن تكون أقل.

ويرى العديد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان أن حق حيازة السلاح للأشخاص في القانون الأمريكي «حرية أمريكية قاتلة» فعمليات القتل الجماعي التي يستفيق عليها الأمريكيون ما بين الفينة والأخرى سمة بارزة للمجتمع الأمريكي.

ووفقاً للإحصاءات فإن 600 عملية قتل جماعية وقعت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي فقط.