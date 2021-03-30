البر الرئيسي الصيني.. لا إصابات محلية جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وأشار التقرير اليومي للجنة، حسب وكالة «شينخوا» إلى أنه تم تسجيل ثماني إصابات مؤكدة بكورونا وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني من دون الإبلاغ عن أي إصابات محلية أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالوباء.

كما أن إجمالي ما تم تسجيله حتى نهاية أمس 5285 إصابة لوافدين في البر الرئيسي الصيني بينها 5115 غادرت المستشفيات بعد تعافيها مع بقاء 170 شخصاً للعلاج ولم تسجل وفيات من بين الحالات الوافدة.

وبيّنت اللجنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي حتى الليلة الماضية وصل إلى 90190 وغادر85381 مريضاً المستشفيات بعد تعافيهم، بينما توفي 4636 شخصاً بسبب الوباء في البر الرئيسي الصيني.

«سانا»