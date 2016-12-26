ص 1:01 2016/12/26

بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة التي تزامنت مع انتصارات جيشنا الباسل في جميع المناطق السورية وخاصة في مدينة حلب، قام أمس المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق يرافقه عدد من مديري المحافظة بزيارة بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثذوكس حيث قدّم المحافظ التهنئة لصاحب السيادة الأسقف المطران أفرام معلولي الوكيل البطركي ولصاحب السيادة المطران موسى الخوري وعدد من الكهنة في البطركية، كما زار المحافظ بطركية السريان الأرثوذكس وقدّم التهنئة لقداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك السريان الأرثوذكس في العالم أجمع، ودار الحديث عن انتصارات جيشنا الباسل في جميع المناطق وعن عمليات المصالحة والمسامحة في جميع مناطق ريف دمشق ونهج القيادة في ترسيخ التسامح والتصالح، وفي تصريح لوسائل الإعلام حث المحافظ المسلحين على تسوية أوضاعهم والعودة لحضن الوطن الأم سورية وخاصة بعد أن تعرت نيّات الأعداء وما يريدون فعله بسورية ثمناً لمواقفها المبدئية والثابتة، ولفت المحافظ إلى عودة العديد من مدن المحافظة لحضن الوطن كداريا والمعضمية وقدسيا والهامة وكناكر وغيرها ممن يتم تسوية أوضاع شبانها المتخلفين عن الخدمة العسكرية والاحتياط وممن تورطوا في حمل السلاح مشيراً إلى البدء بعملية إعادة البناء والإعمار وتأهيل البنى التحتية في العديد من المناطق المطهرة من الإرهاب .