برلماني تشيكي: نظام أردوغان أحد أكبر رعاة الإرهاب في العالم

أكد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي الدكتور إيفان دافيد أن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان هو أحد أكبر رعاة الإرهاب في العالم مشيراً إلى أن أجهزة مخابراته قامت وبشكل كامل بتدريب وتسليح إرهابيي «داعش» وإرهابيي جماعة «الإخوان المسلمين» وغيرهم، كما تعامل مقربون منه مع تنظيم «داعش» في شراء النفط المسروق من سورية والعراق.

دافيد، في تعليق نشره على موقعه على شبكة فيسبوك قال: « تركيا تحولت في ظل حكم أردوغان إلى سجن كبير يشبه معسكرات الاعتقال» مضيفاً: إن النظام التركي لديه العدد الأكبر من السجناء السياسيين ويقوم بملاحقة كل من ينتقده.

وبيّن دافيد أنه على الرغم من الاعتداءات التي يمارسها النظام التركي على سورية والعراق وليبيا وعلى دولتين من دول الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص إلا أن الاتحاد لم يتجرأ حتى الآن على فرض عقوبات عليه، بل يصر على التعامل معه مشبهاً ذلك بالتعامل مع المافيات العاملة بالمخدرات والتجارة السوداء.

«سانا»