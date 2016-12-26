ص 1:01 2016/12/26

يبدو أن معظم مديري الدوائر الرسمية في محافظة السويداء مازالوا يغردون خارج سرب التعاون مع إعلامي المحافظة، ولاسيما فيما يخص إعطاء معلومات تخص عملهم تحت مسوغ وجود تعميم من المديرين العامين أو الوزراء بعدم الإدلاء بأي معلومات للإعلاميين، علما أن المعلومات التي نود الحصول عليها تتمحور حول عمل هذه الدوائر، وما يعترض عملها من عقبات وصعوبات، وأن تغطية الإعلام لنشاط هذه الجهات يشكل مصدر راحة وثقة لدى المواطن، وحجب المعلومة من قبل الخزن والتسويق، وحماية المستهلك وغيرها العديد من الدوائر غير مبرر بالمختصر فإن المعلومات المراد الحصول عليها ليست سرية بل يتم إرسالها شهرياً إلى مجلس المحافظة، طبعاً حجب المعلومات عن الإعلاميين أدى إلى الابتعاد عن الأرقام الدقيقة والمعلومة الصحيحة التي تخص عمل هذه الدائرة أو تلك، فهل يعقل ألا يتحمل مدير مسؤولية الإدلاء بمعلومة حتى ولو كانت بسيطة، فلماذا ينحصر إعطاء المعلومة بالمديرين العامين مادام عملهم في (السليم).

نحن نقول: آن الأوان لفتح الأبواب ووضع المواطن بصورة واقع عمل كافة الدوائر في المحافظة من دون رتوش، مع العلم أن محافظ السويداء وعد خلال اجتماعيه بالأسرة الإعلامية بالتعميم على جميع المؤسسات للتعاون مع الإعلاميين لإيصال كلمة الحق، فهل سيخرج هؤلاء من روتينهم وخوفهم ويتكلمون أمام الإعلاميين.