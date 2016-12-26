ص 1:01 2016/12/26

بعد متابعة حثيثة من الاتحاد العام لنقابات العمال تم تسوية أوضاع العمال المياومين في اسمنت حماة وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على إجراء اختبار للعمال المياومين في الشركة السورية لإسمنت حماة والبالغ عددهم240 عاملاً وعاملة لتحويل صفة عملهم من مياومين على إلى عقود سنوية حفاظاً على حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم حيث مضى وجودهم في مواقع عملهم أكثر من عشر سنوات وبيّن رئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب خلف الحنوش أن هذه الخطوة تأتي دعماً لصمود الطبقة العاملة في جميع مفاصل العمل ولزيادة الطاقة الانتاجية حيث تم تسوية وضع أكثر من ألف عامل وعاملة في القطاع خلال هذا العام.

وحول تشغيل معمل أكياس الورق بطرطوس وحماة أوضح حنوش أن وزارة الصناعة كلفت بإعادة تشغيل المعمل والذي سيؤمن أكثر من 150 فرصة عمل وتأمين أكياس الورق ويهدف للحفاظ على البيئة مؤكداً أنه سيتم التوجيه من قبل الحكومة لإعادة تشغيل معمل أكياس الورق في الشركة السورية للاسمنت بحماة بما يزيد الطاقة الإنتاجية.