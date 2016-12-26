بعد متابعة حثيثة من الاتحاد العام لنقابات العمال تم تسوية أوضاع العمال المياومين في اسمنت حماة وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على إجراء اختبار للعمال المياومين في الشركة السورية لإسمنت حماة والبالغ عددهم240 عاملاً وعاملة لتحويل صفة عملهم من مياومين على إلى عقود سنوية حفاظاً على حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم حيث مضى وجودهم في مواقع عملهم أكثر من عشر سنوات وبيّن رئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب خلف الحنوش أن هذه الخطوة تأتي دعماً لصمود الطبقة العاملة في جميع مفاصل العمل ولزيادة الطاقة الانتاجية حيث تم تسوية وضع أكثر من ألف عامل وعاملة في القطاع خلال هذا العام.
وحول تشغيل معمل أكياس الورق بطرطوس وحماة أوضح حنوش أن وزارة الصناعة كلفت بإعادة تشغيل المعمل والذي سيؤمن أكثر من 150 فرصة عمل وتأمين أكياس الورق ويهدف للحفاظ على البيئة مؤكداً أنه سيتم التوجيه من قبل الحكومة لإعادة تشغيل معمل أكياس الورق في الشركة السورية للاسمنت بحماة بما يزيد الطاقة الإنتاجية.
تســوية أوضاع 240 عاملاً مياوماً من إسمنت حماة
بعد متابعة حثيثة من الاتحاد العام لنقابات العمال تم تسوية أوضاع العمال المياومين في اسمنت حماة وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على إجراء اختبار للعمال المياومين في الشركة السورية لإسمنت حماة والبالغ عددهم240 عاملاً وعاملة لتحويل صفة عملهم من مياومين على إلى عقود سنوية حفاظاً على حقوقهم وتحسين مستوى معيشتهم حيث مضى وجودهم في مواقع عملهم أكثر من عشر سنوات وبيّن رئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب خلف الحنوش أن هذه الخطوة تأتي دعماً لصمود الطبقة العاملة في جميع مفاصل العمل ولزيادة الطاقة الانتاجية حيث تم تسوية وضع أكثر من ألف عامل وعاملة في القطاع خلال هذا العام.
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