موسكو: الإرهابيون في إدلب يمنعون خروج الأهالي ويستخدمونهم كرهائن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى فيرشينين استمرار الإرهابيين في إدلب بحرمان الأهالي من المساعدات الإنسانية ومنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية واحتجازهم رهائن.

وقال فيرشينين خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو ونقلتها «سانا»: إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى مستحقيها في مدينة إدلب بل يستولى عليها الإرهابيون الذين يبتزون أهالي المدينة ويقمعونهم بطريقة وحشية ويستخدمونهم رهائن ويحرمونهم من تلقى الدعم الإنساني منتقداً كلام الأمم المتحدة الغامض بشأن المساعدات وعدم قدرتها على السيطرة على الأمر بسبب عدم الوصول إلى شمال غرب سورية.

وأكد فيرشينين أن الإرهابيين يقومون بخطف طعام المدنيين ويستولون على كل المساعدات الإنسانية التي تقدم إليهم .