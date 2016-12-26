ص 1:01 2016/12/26

تواصل مديرية التربية في الحسكة توزيع الحقائب المدرسية والمستلزمات التعليمية الأخرى على مدارس المحافظة.

وذكرت مديرة التربية الهام صورخان أن عدد الحقائب المدرسية الموزعة بلغ حتى الآن 18400 حقيبة.

ويتم حالياً توزيع 5500 حقيبة مدرسية و150 حقيبة تعليمية و70 حقيبة ترفيهية على مدارس الحسكة والمناطق التابعة لها.

وكذلك توزيع 1720 حقيبة مدرسية و100 حقيبة تعليمية و30 حقيبة ترفيهية على مدارس القامشلي والمناطق التابعة لها.

وأشارت صورخان إلى أن المدريرية وزعت أيضاً 140 صدرية مدرسية مقدمة من قبل جمعية التنمية على تلاميذ مدارس مدينة الحسكة.

كما تم توزيع 252 خزان ماء سعة ألف ليتر مقدمة من قبل منظمة «اليونيسيف» على مدارس المحافظة.

والعمل مازال جارياً بتجهيز المقاعد الدراسية المقدمة من منظمة «اليونيسيف» حيث بلغ عدد المقاعد الجاهزة 1600 مقعد من أصل 10 آلاف مقعد والباقي قيد الإنجاز.