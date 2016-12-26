ص 1:01 2016/12/26

أكدت مصادر في الشركة العامة لكهرباء دمشق بأن ورشات الكهرباء التابعه للشركة انتهت من استبدال وتركيب وزيادة استطاعة (8) مراكز تحويل كهربائية في عدد من مناطق مدينة دمشق بهدف تأمين وثوقية التيار الكهربائي واستقرار الشبكة وتخفيف الحمولات الزائدة عن المراكز الكهربائية القائمة ، حيث عملت الورشات على استبدال مركز تحويل كهربائي بمنطقة المزة كانت تبلغ استطاعته 1000 كيلوفولط آمبير بمركز جديد تصل استطاعته 1600 كيلوفولط آمبير، وزيادة استطاعة مركز آخر بالمزة من 630 إلى 1000 كيلوفولط آمبير واستبدال محولة كهربائية محروقة تبلغ استطاعتها 400 كيلوفولط آمبير باخرى جديدة باستطاعة 630 كيلوفولط آمبير وذلك بمنطقة عش الورور، واستبدال محولة كهربائية محروقة بمنطقة دمر عرين (4 ) استطاعتها 630 كيلوفولط آمبير بأخرى جاهزة وتم العمل على وضع محولة كهربائية جديدة بالعرين (7)، كما نفذت الورشات زيادة استطاعة مركز كهرباء الشربيشات بالقبو من 630 إلى 1000 كيلوفولط آمبير، وزيادة استطاعة مركز تحويل الحرش بدمشق الجديدة من 1000 إلى 1600 كيلوفولط آمبير، وزيادة استطاعة مركز تحويل مؤسسة المياه في منطقة المهاجرين من 100 إلى 630 كيلوفولط آمبير.