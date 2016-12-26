ص 1:01 2016/12/26

كشف مدير عام منشأة دواجن حماة الدكتور إياد العبد الله عن انطلاق أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء وحظائر تربية الدجاج البياض البالغ عددها14 حظيرة بتكلفة تقديرية تبلغ 122 مليون ليرة وتستمر مدة سبعة أشهر من دون توقف العمل في انتاج البيض وتحسين أفواج الدجاج وتجديدها.

ولفت العبد الله إلى أن إدارة المنشأة تسعى لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً عبر اتباع برامج التغذية والخلطات العلفية المطورة واستدامة اللقاحات بشكل علمي وصحيح، والتدقيق على إجراءات الحجر الصحي المشددة والتعقيم الدوري لكل أقسام المنشأة.

وذكر العبدالله أن إدارة المنشأة تُعد دراسة لإقامة معمل إنتاج أطباق البيض الكرتونية الفارغة كأحد المستلزمات الضرورية لدعم الجدوى الاقتصادية وتوفير ملايين الليرات سنوياً، مشيراً الى أن إدارة المنشأة وقعت عقداً سنوياً بقيمة 12 مليون ليرة مع إحدى جهات القطاع الخاص كقيمة لمخلفات الدجاج التي يمكن استخدامها كسماد عضوي للأراضي الزراعية.