مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده في ورشة لضباط من وزارة الداخلية

تركزت محاور ورشة العمل التي أقامتها اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية لعدد من ضباط وزارة الداخلية حول مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العامة ومصادره.

وتناولت المحاضرات في الورشة التي أقيمت في فندق شيراتون بدمشق اليوم استفسارات تتعلق بمجالات عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والقضايا التي تشملها معاهدات القانون الدولي الإنساني من حماية الجنود الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والمدنيين وصولاً إلى حظر استخدام بعض الأسلحة.

من جانبه أشار معاون وزير الداخلية اللواء ناصر ديب إلى ضرورة نشر مفاهيم القانون الدولي الإنساني نظراً لما يشهده العالم من ازدياد في النزعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتزايد أعداد الضحايا وخاصة المدنيين منهم الأمر الذي يدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون، لافتاً إلى أن ما تتعرض له سورية هو إرهاب ترعاه وتموله دول عدة واستكمل بالإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب ولا سيما ما يسمى “قانون قيصر” بهدف الضغط على الشعب السوري وحرمانه من حقوقه المشروعة.

ونوه اللواء ديب بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في نشر التوعية حول هذا القانون خاصة في الأوساط المعنية والتعاون الجاد والبناء بينها وبين وزارة الداخلية في مجال السجون بما يعزز الثقة المتبادلة وينعكس إيجاباً على العمل الإنساني.

بدوره لفت مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الدكتور ميلاد عطية إلى أهمية تنظيم مثل هذه الورشات مع مختلف الجهات الحكومية بهدف بناء القدرات وتعزيز المعارف في مجال القانون الدولي الإنساني.

ولفت جولينا شابل مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقوات الأمن الداخلي والشرطة إلى أن الورشة تهدف إلى تعريف الفئة المستهدفة بآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأرض ومناقشة دورها المهم في هذا المجال والصعوبات التي قد تواجههم.

بدورها أشارت الدكتورة رنا خاروف مستشارة قانونية لدى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية إلى أهمية الورشة كونها موجهة لضباط وزارة الداخلية وتكمل عملية إنفاذ القانون الموكلة إليهم.

من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدكتور ياسر كلزي أن الورشة من ضمن سلسلة ورشات تنظم بهدف نشر مفاهيم القانون الدولي الإنساني والفئات المحمية بموجبه وغيره.

“سانا”