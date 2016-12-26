ص 1:01 2016/12/26

قال عدد من المواطنين في قريتي عين دابش وبدادا في ناحية مشتى الحلو أنه ونتيجة انخفاض غزارة الآبار الثلاث الموجودة في محطة عين دابش التي تزود قريتي بدادا وعين دابش بمياه الشرب, تواصل الأهالي مع المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس من أجل مساهمتهم بالتبرع في حفر بئر للحد من مشكلة نقص المياه التي يعانون منها.

وأوضح المهندس نزار جبور مدير عام مؤسسة مياه طرطوس أنه وبسبب ازدياد شكاوى الأهالي حول النقص الكبير في كميات المياه الواردة من مشروع محطة عين دابش،وبعد رغبة عدد من أهالي القرية بالتبرع لحفر بئر جديدة في القرية لسقاية الأهالي، ونظراً لكون الأمر مكلفاً جداً ويتطلب مبالغ كبيرة والحاجة لبناء محطة وربطها بالشبكة العامة للمياه وزيادة عدد العمال والتجهيزات في المشروع، قامت المؤسسة بزيادة عمق التركيب لتجهيزات الآبار بسبب حدوث انخفاض في غزارة البئر الرئيسة إلى 20 م3/ساعة بدلاً من 40 م3/ساعة ،إضافة إلى جفاف البئرين الأخريين، لذا ارتأت المؤسسة تزويد القريتين المذكورتين من مشروع آخر قريب يوجد فيه فائض مياه هو مشروع كفر صنيف على أن يقوم الأهالي بتنفيذ خط ضخ للمياه بطول 1 كم بقطر110- 125 مم وبإشراف المؤسسة العامة للمياه ووفق المواصفات والشروط الفنية المعمول بها, وتمّ إنجاز الدّراسة وتنفيذ الخط خلال 15 يوماً بتكلفة 10 ملايين ليرة، كما قامت ورش عمل المؤسسة بصب قواعد مضخة أفقية وتركيبها مع مستلزماتها من موجودات المؤسسة المستعملة وتمّ ضخ المياه باتجاه خزان مياه القرية العالي, ولفت المدير العام للمؤسسة أن المياه تضخ إلى قرية بدادا على الدور بمعدل يوم بيوم بعد أن كان كل ستة أيام.