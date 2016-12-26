ص 1:01 2016/12/26

أوضح المهندس عمر كناني مدير الموارد المائية في اللاذقية أنّه سيتم إدخال أراضي هضبة عين البيضا في خطة الري بداية الموسم المقبل وتقارب مساحتها 5000 هكتار تروى من سد 16 تشرين عن طريق محطتي ضخ رئيسيتين ومحطتين فرعيتين، وأكد كناني انتهاء أعمال الدراسة لعدد من مشاريع الري منها مشروع سد الشيخ حسن قرب البدروسية الذي يؤمّن مياه الشرب للتجمعات السكانية هناك ويروي مساحة 300 هكتار، وتم التعاقد لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 3 مليارات ليرة ومشروع سد وطى الخان بحجم تخزين 1,6 مليون متر مكعب لإرواء مساحة 300 هكتار وسد شقرا بحجم تخزين 1,52مليون متر مكعب بهدف تأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية المحيطة وإرواء 300 هكتار.

مشيراً إلى أنّ هناك خطة متكاملة ومدروسة علمياً يتم العمل لتنفيذها من خلال إقامة سدات مائية جديدة في موقعين في قرية بللورة على ساقية قابطشان و3 مواقع في منطقة القرداحة أحدها على موقع نهر السفرقية. وفي منطقة الحفة تم تحديد موقعين أحدهما في قرية بنعمو حيث أنجزت الأعمال الطبوغرافية والجيولوجية، ويتم إعداد الإضبارة التصميمية والآخر في قرية بعمرين حيث تم الانتهاء من إعداد الإضبارة الفنية وهي قيد التدقيق، وتمّ إعداد الدراسات اللازمة لسدة جبل الأربعين كما تم استلام 6 سدات مائية من مديرية الزراعة في المحافظة.