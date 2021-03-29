النظام التركي يعتقل 21 شخصاً بذريعة محاولة الانقلاب

اعتقلت سلطات النظام التركي 21 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذى يتهمه نظام رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز عام 2016.

وذكرت وكالة «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي أن مكتب الادعاء العام في محافظة باليكسير شمال غرب تركيا أصدر مذكرات اعتقال بحق 22 شخصاً تم اعتقال 21 منهم خلال عمليات دهم واعتقال نفذت في محافظات عدة.

يذكر أن نظام رجب أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد، حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.