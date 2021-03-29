الإصابة تغيّب ليفاندوفسكي عن مواجهة إنكلترا

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن المواجهة ضد منتخب إنكلترا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم مساء الأربعاء المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أن ليفاندوفسكي يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى تعرض لها في مباراة أندورا بالأمس وبالتالي لن يشارك في مباراة إنكلترا، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى نحو 15 يوماً للتعافي.

وأشار البيان إلى أن قرار استبعاد ليفاندوفسكي من معسكر منتخب بولندا هو «الحل الأمثل» حتى لا تتفاقم الإصابة أكثر من ذلك.