عون: تشكيل حكومة لبنانية قادرة على معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت ممكن تكون قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.

وخلال لقائه اليوم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد شدد عون على ضرورة تأليف الحكومة وفق معايير محددة تمكن أصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم وليس عبر اعتماد مبدأ «احتكار شخص لعملية التأليف».

وكشف عون أن العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم وقال: سيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

بدوره، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوته إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية.

ولفت بري خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني اليوم إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية من الجميع «لانتشال الوطن من قعر هاوية» التي إن حصلت لن يسلم من تداعياتها أحد على الإطلاق.