تمديد مدة دخول المهندسين إلى الموقع الخاص بالفرز

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تمديد مدة دخول المهندسين المشاركين بمفاضلة فرز المهندسين إلى الموقع الخاص بالفرز لاختيار رغباتهم حتى تاريخ الـ 17 من نيسان القادم.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء دعت في الـ 10 من آذار الجاري المهندسين خريجي العامين الدراسيين 2017-2018 و2018-2019 المشاركين بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة للدخول إلى الموقع الخاص بفرز المهندسين لاختيار رغباتهم تمهيداً لعملية الفرز بين الـ 14 من آذار والثالث من نيسان القادم.

ويتم فرز المهندسين وفق إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الهادف إلى تطوير نظام الفرز وتحديد مركز عمل يتناسب مع اختصاصهم وفق معايير شفافة واحتياجات الجهات العامة والرغبة ومعدلات التخرج.

ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد المهندسين المفرزين في الأعوام 2017 و2018 و2019 نحو 18 ألف مهندس إلى الجهات العامة كافة.

«سانا»