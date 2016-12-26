ص 1:01 2016/12/26

ذكر المهندس بسام الجرمقاني مدير الزراعة في السويداء أنه تتم متابعة وتأمين مستلزمات التنفيذ الخاصة بالخطة الزراعية للموسم الحالي من بذار وأسمدة ومحروقات وذلك بعد أن تم إعداد الخطة الزراعية للموسم واعتماد المساحات المخططة لزراعتها، حيث تم تأمين كامل احتياج البذار للمزارعين الراغبين في الحصول عليه من قبل فرع إكثار البذار في المحافظة، حيث بلغت 1100 طن من بذار القمح إضافة إلى توزيع 300 طن بذار كمنحة من منظمة الفاو بالتعاون مع وزارة الزراعة، إضافة إلى توفير الأسمدة عن طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني ووضع آلية لتوزيعها من قبل اللجنة الزراعية الفرعية بما يضمن عدم المتاجرة بها أو استخدامها لأي أغراض غير زراعية وكذلك تأمين مادة المازوت اللازمة للجرارات عن طريق لجنة المحروقات وفق برنامج أسبوعي وتسليم كل مزارع احتياجاته حسب المساحة التي سيتم زراعتها في قريته وبالسعر النظامي.