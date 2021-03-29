موسكو تحدد خطة علاقاتها مع واشنطن بعد تحليل أعمال إدارة بايدن

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، أن روسيا تجري تحليلاً لأعمال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لافتاً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتخذ بعد ذلك قراراً حول العلاقات مع واشنطن.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بيسكوف قوله للصحفيين: يتم حالياً تحليل وتدقيق الأعمال التي تنفذها الإدارة الأمريكية الجديدة ونحتاج إلى وقت لإكمال هذا التحليل وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرارات حول كيفية بناء خطتنا ووفق الدستور فإن السياسة الخارجية يحددها رئيس الدولة وهذا ما سيعمله.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في كلمة ألقاها مؤخراً عبر الفيديو خلال جلسة مجلس الأمناء لصندوق غورتشاكوف الروسي أن بلاده جاهزة للتطور الصعب في العلاقات الروسية الأمريكية.