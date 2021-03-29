رحيل الممثل والمخرج مصطفى فهمي البكار

توفي صباح اليوم الممثل والمخرج مصطفى فهمي البكار عن عمر ناهز الرابعة والثمانين عاماً بعد رحلة فنية طويلة في المسرح والإذاعة والتلفزيون امتدت لنصف قرن.

الراحل الذي نعته نقابة الفنانين من مواليد دوما 1937 حائز على دبلوم من معهد الإذاعة والتلفزيون في القاهرة واتبع دورة التقنيات الحديثة للإخراج التلفزيوني والإذاعي في ألمانيا وبعد أن عاد إلى سورية انخرط في العمل الإذاعي والمسرحي ومن أعماله على الخشبة «الأشباح» كما أخرج لإذاعة دمشق العديد من الأعمال منها «حكم العدالة» و«لا تواخذونا» كما نال الجائزة الفضية بمهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون 2003 عن مسلسله سراب الأماني.

وشارك البكار الذي انتسب إلى نقابة الفنانين منذ العام 1972 في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها «الأميرة الشماء» و«شجرة النارنج» و«طرابيش» و«عودة غوار» و«أبو المفهومية» و«الرحيل إلى الوجه الآخر».